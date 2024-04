VWS laat gevolgen faillissement bij huisartsenketen bekijken

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om actuele informatie over het faillissement van de commerciële huisartsenketen Co-med. Daarbij moet onder meer worden gekeken naar de gevolgen voor de continuïteit van zorg voor de patiënten. Aan de hand daarvan bekijkt VWS of vervolgstappen moeten worden genomen, zegt een woordvoerder van het ministerie.

“Het belangrijkste op dit moment is dat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft en dat alle patiënten gewoon terechtkunnen bij hun huisarts, ook telefonisch”, zegt de woordvoerder van VWS. Het ministerie kijkt hierbij nadrukkelijk naar de zorgverzekeraar en Co-Med.

In opspraak

Een onderdeel van Co-Med, PCC Tele-Services Amsterdam BV, is dinsdagochtend failliet verklaard. Zorgpersoneel dat hier werkte en een detacheringsbureau waren naar de rechter gestapt omdat zij al maanden geen geld kregen voor hun werk en geleverde diensten.

Co-Med heeft diverse praktijken door het hele land heen. De huisartsenketen is sinds vorig jaar verschillende keren in opspraak gekomen. Patiënten klaagden onder andere over de slechte bereikbaarheid.

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over zowel de werkwijze van de commerciële huisartsenketens als over het feit dat dergelijke ketens in Nederland actief zijn. (ANP)