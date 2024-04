VWS openbaart duizenden coronadocumenten, ook over Sywert-deal

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft opnieuw een grote hoeveelheid interne documenten openbaar gemaakt die betrekking hebben op de coronacrisis. Aanleiding zijn verzoeken die onder meer media hebben gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Dit keer gaat het om informatie over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, waarover veel ophef ontstond. Zoals over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden, die hieraan miljoenen verdiende.

Het departement plaatste woensdag 5160 documenten op de site, die in totaal 8829 pagina’s bevatten. Eerder gingen grote hoeveelheden documenten tegelijkertijd naar buiten die betrekking hadden op vaccinaties en coronatesten. VWS loopt erg achter met het vrijgeven van interne documenten. Omdat aan Woo-verzoeken wettelijke termijnen zijn gekoppeld, moet het departement maandelijks duizenden euro’s betalen aan de indieners van de verzoeken.

Concurrentiestrijd

De vrijgegeven documenten zijn mails, rapporten en verslagen “over de omstandigheden, interne communicatie en werkwijzen tijdens de coronaperiode”, meldt demissionair zorgminister Conny Helder in een Kamerbrief. De informatie loopt van februari 2020 – toen de pandemie uitbrak – tot aan november 2022. In het begin was wereldwijd een enorm tekort aan beschermingsmiddelen voor medisch personeel, waardoor een concurrentiestrijd losbarstte tussen landen om de middelen binnen te krijgen.

Twee grote onderzoeken

Naar enkele grote miljoenendeals met mondkapjes zijn twee grote onderzoeken gedaan. De nu gepubliceerde informatie is daarin verwerkt, aldus een woordvoerder van VWS. Volgens hem wordt de achterstand bij de Woo-verzoeken nu redelijk weggewerkt, maar is er nog een hoop te gaan.

Voor de levering van Chinese mondkapjes door Sywert van Lienden betaalde de overheid destijds 100 miljoen euro. Van Lienden en zijn twee zakelijke kompanen verdienden daar zelf ongeveer 30 miljoen aan, terwijl ze vooraf zeiden geen winstoogmerk te hebben. Er loopt over deze omstreden kwestie zowel een civiele rechtszaak als een strafrechtelijke procedure. Op 22 april begint bij de rechtbank in Amsterdam de civiele zaak. (ANP)