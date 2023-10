VWS start campagne over delen zorggegevens

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt in november met een landelijke campagne over het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens.

“Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming” is de slogan van de campagne, die de komende maand van start gaat. De boodschap zal te horen zijn op de radio en via online advertenties. Het doel is om burgers te informeren over de vereiste toestemming, uitleggen waarom dat belangrijk is en duidelijk maken wat de voordelen zijn van het geven van toestemming. De website zorgvoortoestemming.nl, die op 4 november online komt, moet daar ook aan bijdragen.

Toestemming

In 2024 wordt de voorlichting aangevuld met een oproep om het aantal toestemmingen te verhogen. Dat kan onder meer via de online toestemmingsvoorziening Mitz.