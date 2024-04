VWS steekt anderhalf miljoen in meldpunt tegen onnodige afkortingen in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bindt de strijd aan met onbegrijpelijke afkortingen in de zorg. Het trekt anderhalf miljoen euro uit voor een meldpunt en een werkgroep die het verschijnsel in kaart moet brengen en helpen oplossen. Dat moet de samenwerking en transparantie in de sector verbeteren, maar het is nog onduidelijk of het zorgveld zich achter het initiatief schaart.

Beeld: New Africa / stock.adobe.com

“Helder beleid begint bij helder taalgebruik”, zegt topambtenaar Pierre Galnap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is aangesteld als kwartiermaker van het meldpunt dat in kaart moet brengen hoe groot het probleem van de onnodige afkortingen in de zorg is. “Te veel zorgorganisaties, samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties kiezen ervoor afkortingen te gebruiken, waardoor we met zijn allen in een Babylonische spraakverwarring dreigen te belanden. Soms lijkt het alsof we het alleen nog maar over letters hebben en niet over datgene waar het om zou moeten gaan: goede zorg voor de patiënt en goede ondersteuning voor de zorgprofessional.”

Inventariseren en uitbannen

Het komende halfjaar gaat een werkgroep het verschijnsel inventariseren. Belanghebbenden kunnen afkortingen vanaf vandaag melden via een speciaal daarvoor ontwikkelde tool. De volgende stap is om de onbegrijpelijke lettercombinaties uit te bannen en te vervangen door een helder alternatief. Het ministerie gaat zelf het goede voorbeeld geven, aldus de kwartiermaker. “We spreken voortaan niet meer van VWS, maar voluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.”

Anderhalf miljoen euro

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport trekt anderhalf miljoen euro uit voor het project, onder meer om taalkundigen en copywriters in te huren die kunnen meedenken over alternatieve benamingen. Galnap: “Partijen die toch graag een afkorting willen behouden, kunnen bijvoorbeeld overstappen op een acroniem. Dat vergt enig puzzelwerk en daar willen we graag in ondersteunen. We nemen niet alleen de regie, we faciliteren deze omslag ook. Zo onderzoeken we of AI hierbij behulpzaam kan zijn, omdat we maatwerk willen leveren.”

‘Umc’s moeten aan de bak’

Uiteraard zijn er ook organisaties die al goed zitten met hun benaming. Zij kunnen een voortrekkersrol pakken, zegt de ambtenaar. “Neem Zilveren Kruis, daar kunnen mensen zich concreet iets bij voorstellen. Je ziet het als het ware voor je. Maar VGZ of CZ, dat zijn gewoon letters.” In het veld valt op dat met name de universitaire ziekenhuizen (voorheen umc’s) aan de bak moeten. “Umc-dit, umc-dat, geen patiënt kan er een touw aan vastknopen, terwijl namen als Zuyderland en Groene Hart Ziekenhuis juist wel treffend zijn. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld tanteLouise en Buurtzorg. In de vvt-sector is sowieso bij veel organisaties het kwartje al langer gevallen.”

Draagvlak

Patiëntenfederatie Nederland juicht het initiatief toe, maar onder andere de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, ZN, NVZA, NHG, KNMG, VGN, SAZ, NZa, BSL, BTS, TLC, NWA en IGJ beraden zich nog op een reactie. Onder de huisartsen zijn de meningen verdeeld. InEen laat weten er “niet onwelwillend” tegenover te staan, terwijl de LHV en VPH zich kritischer opstellen. Het is dan ook nog de vraag hoeveel draagvlak er is in het veld, maar de suggestie dat de gezondheidszorg in Nederland wel belangrijkere problemen heeft, wijst de topambtenaar annex kwartiermaker van de hand. “Woorden hebben waarde en als je elkaar niet begrijpt, kun je ook niet samenwerken. Het is een kwestie van transparantie.”