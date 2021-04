VWS stelt extra vaccins beschikbaar voor ziekenhuispersoneel

De zorgmedewerkers krijgen 35 duizend vaccins van Janssen. Hiervan is maar één prik nodig. Het gaat om zorgmedewerkers in de ziekenhuizen met direct contact met patiënten die daardoor risico lopen op besmetting. “Door de toenemende druk op de ziekenhuizen door de derde golf kunnen de ziekenhuizen zich geen uitval door ziekte veroorloven. De komende weken zijn cruciaal”, stelt VWS.

“Gezien de grote drukte in de ziekenhuizen met Covid-patiënten in deze derde golf en de noodzaak om de reguliere zorg zoveel mogelijk op peil te houden, wil het kabinet alles doen om de mensen in de ziekenhuizen op de been te houden”, laten de twee VWS-ministers weten.

Het Janssen-vaccin komt deze week voor het eerst aan in Nederland. Ongeveer de helft van die levering is voor de zorgmedewerkers in de ziekenhuizen.