VWS stelt nieuwe Chief Nursing Officer aan

Evelyn Finnema is per 1 mei benoemd als nieuwe Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van VWS. Momenteel is zij onder meer hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Evelyn Finnema werkte na haar verpleegkundeopleiding als verpleegkundige in diverse velden van de gezondheidszorg. Ze combineerde dat met functies in verpleegkundig onderwijs, beleid, management en onderzoek en loopt nog steeds regelmatig een dienst mee om in verbinding te blijven met haar collega’s die de directe patiëntenzorg verlenen. Finnema Bianca Buurman op die onlangs is gekozen als voorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Werkdruk

De toekomstig CNO ziet een aantal actuele, complexe thema’s, waarover ze VWS gevraagd en ongevraagd zal adviseren. “De werkdruk is hoog en er is een oplopend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. De beroepsgroep betreft ongeveer 400.000 zorgprofessionals variërend van verzorgenden tot verpleegkundig specialisten. Ondanks dat hun werk divers is, zijn ze met elkaar verbonden door een gezamenlijke professionele identiteit en zijn de vraagstukken vergelijkbaar.”

Evelyn Finnema combineert de CNO-functie met het hoogleraarschap en haar functie van lector binnen de Academie voor Verpleegkunde aan de Hanzehogeschool Groningen en de Academie voor Gezondheidszorg aan NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Tevens is ze bijzonder lid van de verpleegkundige adviesraad (VAR) en het verpleegkundig platform van het UMCG.