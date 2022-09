VWS stelt ruim 12 miljoen euro beschikbaar om zeggenschap zorgmedewerkers te boosten

“Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat zorgmedewerkers, en in het bijzonder verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders, nog weinig zeggenschap ervaren”, meldt VWS. Dit heeft ook effect op hun herstel en veerkracht.

Loket geopend

Zorgmedewerkers die zelf meebeslissen over de invulling van hun werk zijn vaker tevreden over hun werk. Daardoor blijven zij vaak langer en met meer tevredenheid werken in de zorg. Daarnaast herstellen veerkrachtige zorgmedewerkers sneller na een drukke of impactvolle periode op het werk.

Om zeggenschap en veerkracht onder verpleegkundigen en verzorgenden te boosten, stelt VWS 12,75 miljoen euro subsidie beschikbaar. Zorginstellingen kunnen met de regeling activiteiten opzetten die de zeggenschap versterken, zoals een verpleegkundige adviesraad. De subsidieregeling kan ook worden ingezet om de fysieke en mentale veerkracht van verpleegkundigen en verzorgenden te verbeteren. Bijvoorbeeld door gerichte trainingen en workshops te bieden. Het loket voor de subsidieregeling is vanaf donderdag 9 september geopend op de website van DUS-I.

