5 miljoen subsidie voor zeggenschap zorgverleners

Het ministerie van VWS stelt 5 miljoen euro beschikbaar om zeggenschap van verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten te versterken. Dat betekent in de praktijk dat niet 150 maar 225 zorgorganisaties subsidie krijgen voor hun lokale actieplannen. Het geld is afkomstig uit het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht.

Dat meldt de NVZ op 18 juli. Het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht is een initiatief van beroepsverenigingen V&VN en BPSW en de brancheorganisaties in de zorg: ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN. Het subsidieloket gaat in september open. De gelden worden verdeeld over verschillende werkvelden van de zorg.

Invloed

Het geld gaat naar specifieke projecten, met een maximum van 50.000 euro per project. De eerste lokale plannen zijn al bekend: een revalidatie-instelling maakt een plan om te werken met verpleegkundige doelen en resultaten en een VVT-organisatie gaat de verpleegkundige invloed in kwaliteitscommissies vergroten. De subsidiegelden gaan hoofdzakelijk naar loonkosten voor medewerkers die de ingediende plannen gaan uitvoeren.