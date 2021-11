VWS: testaanbieder fraudeerde niet, wel onrechtmatig bezig

Spoedtest.nl is een van de grootste aanbieders met 105 locaties. Deze week zei demissionair minister De Jonge dat er “sterke vermoedens” waren dat er ten onrechte vaccinatiebewijzen waren afgegeven. Het ministerie had zelf verdachte patronen opgemerkt en voorgelegd aan een forensisch onderzoeksbureau. Dat bureau trok de conclusie over frauduleuze vaccinatiebewijzen.

Herstelbewijzen

Uit informatie van het bedrijf blijkt dat op grote schaal herstelbewijzen zijn afgegeven. Daarbij was echter geen sprake van fraude, legt een woordvoerder uit. De mensen voor wie de herstelbewijzen werden uitgegeven, hadden wel recentelijk positief getest, maar de uitgifte van herstelbewijzen hoort door de GGD te worden gedaan.

Algemeen directeur van Spoedtest.nl, Rasmus Emmelkamp: “Wij nemen ons testwerk zeer serieus en willen samen met de overheid werken om uit deze pandemie te komen. Wij zijn altijd van mening geweest dat de verdenking die op ons rustte ongegrond was. Iedereen bij Spoedtest.nl is opgelucht dat de ernstige beschuldiging die ons werd gemaakt door het ministerie van VWS is ontkracht.”

Het bedrijf werd vanwege de verdenking afgesloten van de CoronaCheck-app. Nu die verdenking van de baan is, “is er geen directe aanleiding meer om de tijdelijke ontzegging van de toegang tot CoronaCheck te handhaven”, schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. (ANP)