VWS-topambtenaar Rouwenhorst: ‘Er moet meer tegenover hoge winstmarges zorg-ict-leveranciers staan’

De hoge winstmarges die leveranciers van zorg-ict maken, zijn te billijken als er meer tegenover komt te staan. Dat zegt Bianca Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid en CIO bij het ministerie van VWS, in de podcast Voorzorg. Ze spreekt zowel leveranciers als zorgorganisaties aan op hun verantwoordelijkheid om databeschikbaarheid in de zorg te bewerkstelligen.

“We hebben het dan niet meer over individuele gegevensuitwisseling maar over databeschikbaarheid”, zegt Bianca Rouwenhorst over de visie op 2035, die het ministerie van VWS binnenkort presenteert. Om dat voor elkaar te krijgen, moet er nog heel wat gebeuren, weet de directeur Informatiebeleid en CIO. Het gaat alleen lukken als alle betrokken partijen de schouders eronder zetten.

Actieplan leveranciers

“De ict-leveranciers zijn daar echt heel belangrijk in”, stelt Rouwenhorst in de podcast Voorzorg. De leveranciers krijgen soms het predicaat van boeman opgeplakt, maar volgens de CIO is dat niet terecht. “Ik zit nu een half jaar volledig op dit dossier en herken dat beeld totaal niet.”

Toch moeten ook zij volgens Rouwenhorst hun verantwoordelijkheid nemen. Komende maand lanceert het ministerie een actieplan om de leveranciers actief te betrekken bij de benodigde omslag. Dat is niet vrijblijvend. “Als je een rol wilt spelen in het zorg-ict-landschap, betekent dat ook dat je een rol moet spelen in het maatschappelijk vraagstuk van de interoperabiliteit.”

Zorggeld

Ook de hoge winstmarges die sommige leveranciers pakken, oplopend tot 40 procent, is onderwerp van discussie. Rouwenhorst denkt daar genuanceerd over. “Het is niet zo dat dat hele andere percentages zijn dan op andere vlakken in de ict-wereld. Alleen: het is wel zorggeld. En we willen dat zorggeld naar de zorg gaat en niet naar ict-toepassingen. Dus je moet een draai maken en zorgen dat die ict-toepassingen die je ontwikkelt ook direct zorgen voor betere zorg. Als we dat voor elkaar krijgen, hoor je niemand meer over 40 procent. Er moet veel meer tegenover staan dan nu het geval is. Dat geldt voor alle partijen.”

Ze wijst ook op de rol van de zorgorganisaties. “Feit blijft dat ik als VWS helemaal geen relatie heb met die leveranciers. Die hebben ze met de zorginstellingen, dus ook met hen ben ik in gesprek over de vraag hoe je als zorgleverancier je rol als afnemer beter kunt invullen.”

Rol van VWS

De rol van VWS bestaat in de ogen van Rouwenhorst uit verschillende onderdelen. Als gezegd is ze bezig betrokken partijen om tafel te zetten en het gesprek op gang te brengen, maar ook de aankomende Wet Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) speelt een belangrijke rol. “Daarin maken we afspraken over standaarden voor gegevensuitwisseling. Dat is minimaal het eerste wat je moet doen. Dat moet je zorgen dat er technisch uitgewisseld kan worden en dan moet je ook nog randzaken regelen, zodat je ook de privacy en het medisch beroepsgeheim kunt borgen.”

Mogelijk subsidie voor ict-investeringen

De Wegiz verplicht zorgorganisaties om gegevens digitaal uit te wisselen. Dat betekent dat ze flink moeten investeren, terwijl veel van hen in financieel zwaar weer zitten. Ook een aantal fracties in de Eerste Kamer maakt zich zorgen over het prijskaartje. “In principe levert gegevensuitwisseling ook wat op voor de zorgaanbieders”, reageert Rouwenhorst. “Als het goed is, kun je je processen dan effectiever vormgeven.”

“In eerste instantie zal de zorgaanbieder zelf ook moeten investeren”, schept de CIO duidelijkheid. Toch sluit ze niet uit dat er subsidieregelingen komen om zorgorganisaties te helpen de financiële lasten te dragen. “Per gegevensuitwisseling laten wij een maatschappelijke kosten-baten-analyse uitvoeren en op basis daarvan bepalen of er extra stimulans nodig is. Wat je wel ziet bij gegevensuitwisseling – en dat is vaak zo bij keten- en netwerktoepassingen – dat de investering bij de één zit en de baten bij de ander vallen. Daar moet je wel een oplossing voor bedenken, zodat de zorgaanbieder die investeert ook wat van terug ziet van de baten, ook al zitten die mogelijk bij een andere instelling.”

In de podcastaflevering gaat ze verder in op de European Health Data Space, de moeizame opkomst van de Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de lessen die ze leerde toen ze als programmadirecteur verantwoordelijk was voor het nieuwe PGB-portaal.