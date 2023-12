VWS verbiedt deel e-sigaretten

Vanaf 1 januari mogen e-sigaretten met een smaakje zoals tompouce, bubblegum of kersen niet meer verkocht worden. Het smaakjesverbod is een maatregel van het kabinet om de opkomst van e-sigaretten (ook wel vapes genoemd) onder met name jonge gebruikers tegen te gaan.

Recent onderzoek van het Trimbos Instituut toonde aan dat zo’n een op de vijf jongeren (12-25 jaar) het afgelopen jaar vapes heeft gebruikt. Veel jongeren die vapen, roken daarnaast ook. Omdat verkopers een jaar de tijd hebben gehad zich aan te passen aan de nieuwe regels, start de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanaf januari direct met de handhaving. Alleen e-sigaretten met een tabakssmaak mogen dan nog verkocht worden.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “We kijken hier al even naar uit, maar vanaf 1 januari komt er echt een einde aan de verkoop van die rare zoete smaakjes van vapes. Smaken als ‘unicorn-vanilla’ of ‘rainbow-lollipop’ zijn overduidelijk niet bedoeld om volwassen rokers van hun tabaksverslaving af te helpen, maar gericht op het aanspreken van een nieuwe jonge doelgroep. Vapen is voor heel veel jongeren in korte tijd iets heel normaals geworden en daar moeten we echt iets tegen doen.”