VWS verlengt subsidie voor onderzoek Tranzo

Het onderzoek aan de academische werkplaatsen is gericht op het versterken van de landelijke kennisinfrastructuur in de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. De financiering van de afgelopen zeven jaar wordt vanaf 2025 met twaalf jaar verlengd.

AWVB en AWO

Het gaat om de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) en de Academische Werkplaats Ouderen (AW Ouderen) van Tilburg University. Binnen deze werkplaatsen werken de universiteit, zorgpartners en het beroepsonderwijs (mbo en hbo) samen aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de langdurige zorg voor zowel mensen met een verstandelijke beperking als ouderen.

Kennisinfrastructuur langdurige zorg

Hoogleraren prof. dr. Petri Embregts en prof. dr. Katrien Luijkx, verbonden aan de academische werkplaatsen, zijn beiden zeer verheugd met de bijzondere verlenging: “Wij vinden het belangrijk dat de resultaten uit onze onderzoeken bruikbaar zijn voor de zorgpraktijk en het beroepsonderwijs. Daarom ontwikkelen we, in samenwerking met ouderen of mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals, praktisch bruikbare werkwijzen, onderwijsmodules of instrumenten. Denk aan een interactieve werkvorm, een video, een kalender of een spel. Met deze financiering kan onze waardevolle samenwerking met onze praktijkpartners worden voortgezet. Bovendien kunnen we nu samen verder bouwen aan de landelijke kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. Zo kunnen we ook de komende twaalf jaar bij blijven dragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en voor ouderen.”