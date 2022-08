VWS voegt uitkeringen voor gemeentelijk preventiebeleid samen

VWS gaat een aantal uitkeringen voor gemeenten samenvoegen. Het gaat om uitkeringen die gemeenten kunnen aanvragen voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis. Die worden samengevoegd tot de specifieke uitkering, ofwel SPUK. Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen hebben gemeenten hier per brief over geïnformeerd.

“We willen meer samenhang faciliteren tussen de verschillende onderdelen in het gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis (een integrale aanpak) en stellen hier gerichte middelen voor ter beschikking”, schrijven de bewindslieden.

SPUK

Met de specifieke uitkering (SPUK) kunnen gemeenten gelijktijdig een aanvraag kunnen indienen rondom meerdere thema’s, zo is ook te lezen op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Randvoorwaarde is dat aan gemeenten de relevante bestedings- en verantwoordingseisen kunnen worden gesteld. De ondersteuningsteams van de VNG en de VSG voor het Preventieakkoord en het Sportakkoord kunnen te zijner tijd helpen bij de aanvraag, gemeenten kunnen bij hen terecht met vragen”, laat de VNG aan zijn leden weten.

Het ministerie van VWS verwacht de regeling eind dit jaar te kunnen publiceren. “De afgelopen maanden heeft VWS met de VNG en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) gezocht naar een manier om de beschikbare middelen rondom preventie, sport en bewegen meer te bundelen. Hierbij is ook een klankbordgroep van gemeenten geraadpleegd. Ook is in de afgelopen periode met meerdere gemeenten gesproken over de herziening van de Brede Regeling Combinatiefuncties en worden gemeenten en andere stakeholders betrokken bij de doorontwikkeling van het Sportakkoord via de ‘Festival Sportakkoorden”, aldus de VNG.