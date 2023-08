VWS waarschuwt gemeenten: Stop met inkomensgrens huishoudelijke hulp

“Zo’n inkomensgrens stellen mag nu niet van de wet”, zegt de woordvoerder van demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie, zorg) in de krant. “Gemeenten moeten daarmee stoppen.”

Op zijn vroegst vanaf 2026 andere regels

Sinds 2019 geldt dat elke hulpbehoevende bij zijn gemeente om huishoudelijke hulp kan vragen voor een bedrag van 19 euro per maand, ongeacht het inkomen. Het aantal aanvragen is sindsdien snel gestegen, vooral van ouderen met een hoger inkomen. In 2018 bekostigden gemeenten voor 390.000 inwoners huishoudelijke hulp, drie jaar later voor 510.000 hulpbehoevenden.

Daarom kondigde staatssecretaris Van Ooijen eind vorig jaar aan dat hulpbehoevenden met een hoger inkomen er weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor moeten gaan betalen. Maar die nieuwe regelgeving gaat pas op zijn vroegst in 2026 in. Dat duurt sommige gemeenten te lang. (ANP)