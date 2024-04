VWS wil nieuw inlogstelsel Dezi voor zorgprofessionals in 2025 uitrollen

Onder de naam Dezi – wat staat voor de zorgidentiteit – heeft het ministerie van VWS het toekomstige inlogstelsel gepresenteerd. Het stelsel moet medio 2025 intrede doen en is de opvolger van de UZI-pas. Het doel is om zorgprofessionals in staat te stellen zich veiliger en handiger te identificeren als ze bijvoorbeeld gegevens willen inzien of uitwisselen.

Beeld: VWS/Skipr

“Van apotheker tot medisch specialist en van fysiotherapeut tot ambulancemedewerker”, schetst Laurens Kielman de breedte van het nieuwe inlogstelsel. Hij is als senior beleidsadviseur bij VWS nauw betrokken bij het project. “Dezi regelt straks de identificatie en authenticatie van allerlei zorgprofessionals op een veilige en flexibele wijze. Vanaf elke locatie en met verschillende inlogmiddelen kunnen betrokken zorgprofessionals patiënt of cliëntgegevens inzien en uitwisselen.”

Het nieuwe stelsel beoogt een einde te maken aan verschillende manieren van inloggen, die zorgprofessionals vaak onhandig en weinig flexibel vinden. De UZI-pas die momenteel veel gebruikt wordt, is bijvoorbeeld in elk zorgproces te gebruiken. Zo kunnen ambulante medewerkers in de thuiszorg of hulpverleners op de ambulance de pas niet in combinatie met hun mobiele apparaten gebruiken.

Keuzevrijheid

Dezi moet meer gebruiksgemak en keuzevrijheid bieden. Kielman: “In sommige werkprocessen is een fysieke pas geschikt, in andere een inlogmiddel op je mobiele telefoon. Met Dezi houden we rekening met deze verschillende behoeften.” Uiteraard moet het nieuwe stelsel aan het hoogste betrouwbaarheidsniveau voldoen. VWS verwacht dat door de unieke zorgidentiteit (medische) gegevens van cliënten en patiënten zelfs beter beveiligd kunnen worden.

BSN + BIG

Het Dezi-register dat de komende periode wordt opzet, bouwt voort op het huidige UZI-register. Daar kunnen zorgprofessionals straks kiezen hoe ze zich identificeren en hun burgerservicenummer (bsn) omzetten in een zorgidentiteit met een uniek persoonlijk nummer. Daarnaast bevat de zorgidentiteit gegevens van de zorgaanbieder waar de zorgprofessional werkt en wordt ook de BIG-rolcode meegestuurd om de bevoegdheden van een zorgprofessional te bepalen.

Kosten voor rekening zorgaanbieder

De kosten voor het nieuwe systeem komen voor rekening van de zorgaanbieder, net zoals in de huidige situatie het geval is. Hoe hoog de rekening uitvalt, is nog niet bekend. “Kosten van de nieuwe inlogmiddelen zijn sterk afhankelijk van de inlogmiddelen die gebruikt gaan worden”, staat op de website van het nieuwe inlogsysteem. VWS denkt dat het voor zorgorganisaties mogelijk voordeliger uitvalt. “Zorgaanbieders die gebruik gaan maken van het Dezi-register, kunnen met de nieuwe inlogmiddelen op termijn wel overal in de zorg inloggen. Daardoor kunnen andere middelen en manieren van inloggen komen te vervallen. Hiermee kunnen verborgen kosten van authenticatie in allerlei systemen worden geëlimineerd.”

Pilots en proeftuin

Er zijn tot dusverre twee pilots met Dezi gehouden. In de eerste pilot maakten verschillende zorgprofessionals bij het registreren van vaccinaties gebruik van het inlogmiddel DigiD. In de tweede pilot werd daarnaast ook de functionaliteit van een zogeheten wallet onder de loep genomen. Daarnaast is er een digitale proeftuin waarin ICT-leveranciers het nieuwe inlogstelsel kunnen beproeven. Daar kunnen ze ervaren hoe inloggen via Dezi werkt en ervaring opdoen met het koppelvlak en de authenticatieverklaring.

UZI gelden tot einddatum

De komende periode worden nog meer proeven en pilots uitgevoerd. Naar verwachting is medio 2025 de Wet DIAZ (digitale identificatie en authenticatie in de zorg) van kracht, die grootschalige implementatie van het nieuwe stelsel mogelijk maakt. De huidige UZI-middelen blijven geldig tot de einddatum die ervoor geldt. Zorgmedewerkers kunnen hun huidige middelen tot die tijd gewoon blijven gebruiken en indien nodig verlengen.