VWS: zorgsector mag vier maanden later jaarverslag inleveren

Zorginstellingen krijgen vier maanden meer tijd om hun jaarverslag over 2020 te deponeren. Dat heeft het ministerie van VWS besloten. Hiermee wil VWS de zorgsector in deze coronadrukte ontlasten.

Zorgorganisaties moeten normaal hun jaarverantwoording uiterlijk 31 mei inleveren. VWS heeft vandaag besloten om dat met vier maanden uit te stellen: instellingen dienen dus voor 1 oktober dit jaar hun jaarverantwoording klaar te hebben over het afgelopen boekjaar.

Vorig jaar verleende het ministerie ook vier maanden uitstel in verband met de plotselinge drukte waar de zorgsector mee te maken kreeg na de coronauitbraak. Desondanks slaagde een derde van de 6000 instellingen er niet in om die deadline van 1 oktober te halen.

Waarschuwingen

Na enkele waarschuwingen nam dat aantal langzaam af. Begin deze maand bleken nog steeds 500 instellingen hun jaarverslag over 2019 niet te hebben ingeleverd. Daarop besloot de IGJ hen een boete op te leggen (‘last onder dwangsom’).

Deze organisaties moeten tien weken lang elke week duizend euro betalen. De inspectie liet weten dat vooral bedrijven in de thuiszorg, ggz en de verpleging ‘sterk zijn vertegenwoordigd’ bij de groep die geen jaarverslag had gedeponeerd.

Vier weken

Vanaf het moment dat een instelling daadwerkelijk moet betalen, krijgt de directie eerst vier weken de tijd om alsnog over de brug te komen. Bijvoorbeeld: de eerste groep van 277 instellingen die op 5 maart de IGJ-brief ontving, moet na vier weken, dus 2 april aanstaande, elke week tien weken lang duizend euro betalen. In totaal is dit 10.000 euro. Een instelling kan de boete ontlopen door voor 2 april alsnog het jaarverslag te deponeren. De tweede groep instellingen heeft twee weken daarna een IGJ-brief ontvangen. Ze hebben twee weken langer respijt.

Voor kleinere bedrijven, die een ‘vereenvoudigde verantwoording’ mogen sturen, geldt overigens een bedrag van 500 euro per week als boete.