Wachtlijsten bij vaccinaties door ‘voordringers’

Zorgpersoneel dat geen voorrang heeft bij een coronavaccinatie, zoals kantoor- of restaurantpersoneel, is toch al ingeënt. Veel verpleeghuispersoneel staat daardoor op de wachtlijst.

Dat blijkt uit gesprekken van Nieuwsuur met meerdere zorginstellingen. Medewerkers die eigenlijk nog niet aan de beurt zijn, hebben van hun werkgever toch toestemming gekregen om zich te laten inenten.

“We maken ons ernstig zorgen”, zegt Andrea Reitsma van SPOT, de vereniging die de belangen van kleinschalige thuiszorgorganisaties behartigt. “De impact hiervan is groot. Het personeel in de verpleeghuizen staat toch al onder druk en als er nu weer onduidelijkheid komt, is dat niet goed.”

Reitsma vertelt aan Nieuwsuur hoe het uitnodigen voor de vaccinatie in zijn werk ging: “We kregen een standaardbrief van het ministerie, die we moesten kopiëren voor onze mensen op ons eigen briefpapier. Dat was erg makkelijk en er werd niet gecontroleerd of dat ook echt de mensen waren die aan de beurt zijn”, zegt Reitsma.

Brief Hugo de Jonge

Het voordringen zou zijn ontstaan na een brief van Hugo de Jonge aan de zorginstellingen, op 4 januari. Daarin deed de minister van Volksgezondheid de oproep om ook al afspraken in te plannen voor de groepen die later aan de beurt zijn. Personeel in de gehandicaptenzorg krijgt maar moeilijk een afspraak, zegt Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Tot 4 januari was er volgens hem duidelijkheid, maar nu blijkt de gehandicaptenzorg niet meer aan de beurt komt.

GGD Nederland zegt in een reactie niet te kunnen controleren of de juiste mensen zich laten prikken en legt de verantwoordelijkheid bij de werkgevers. Het ministerie van VWS zal morgen in een brief aan de Tweede Kamer ingaan op het advies van de Gezondheidsraad om ouderen als eersten te vaccineren.