Wachtlijsten verpleeghuizen korter

De wachtlijsten voor verpleeghuiszorg zijn in het tweede kwartaal van 2021 korter geworden. Ook blijkt uit de wachtlijstrapportage van Zorgverzekeraars Nederland dat de meeste mensen op de wachtlijsten kunnen en willen wachten op een plaats van hun voorkeur.

In totaal stonden er op 1 juli 2021 15.735 mensen op de wachtlijst, tegenover 17.469 mensen op 1 april 2021, een afname van 1.734. Dat is te lezen in de wachtlijstrapportage verpleeghuiszorg van Zorgverzekeraars Nederland.

Classificatie

Dankzij de nieuwe wachtlijststatuten voor de langdurige zorg (Wlz), die per 1 januari dit jaar zijn ingegaan, is er meer zicht op waarom iemand op de wachtlijst staat, schrijft ZN. Inmiddels hebben de zorgkantoren en zorgaanbieders met vrijwel al hun cliënten op een wachtlijst contact gehad en een nieuwe wachtstatus met classificatie vastgesteld.

Wacht op voorkeur

Voor de invoering van de nieuwe wachtlijststaten bestond de grootste groep wachtenden uit mensen met de status ‘niet-actief wachtend’. Nu blijkt dat de meeste mensen (72%) de status ‘wacht op voorkeur’ hebben en aangeven te kunnen en willen wachten op een plaats bij hun voorkeursaanbieder.

Redelijk snelle plaatsing

Een plaats wordt in de meeste gevallen op redelijke termijn gevonden. Het aantal mensen dat urgent een plaats in een verpleeghuis nodig heeft, is met 150 relatief beperkt. Het merendeel van deze cliënten staat op 1 juli korter dan 4 weken op de wachtlijst. Vrijwel alle urgent te plaatsen cliënten krijgen binnen de wettelijke termijn van 13 weken een opnameplaats.

Oorzaken daling

Eind 2020 was er nog sprake van een stijging van het aantal mensen op een wachtlijst voor verpleeghuiszorg. In de eerste twee kwartalen van 2021 neemt het aantal wachtenden af. Sterfgevallen door corona, vertraging in het afgeven van nieuwe Wlz-indicaties bij het CIZ en een stijging van het aantal cliënten dat uit voorzorg wacht en dus geen opnamewens heeft, zijn factoren die invloed hebben op deze daling.

Aanbod

De vraag naar verpleeghuiszorg zal de komende jaren flink toenemen. Deze kwartaalrapportages zijn onderdeel van de gesprekken tussen zorgkantoren, -aanbieders en gemeenten, om te zorgen voor voldoende aanbod van passende verpleeghuiszorg.