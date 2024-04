Wachtlijsten voor jeugdbescherming worden nog niet korter

Nederland heeft dertien instellingen voor jeugdbescherming. Bij zeven ervan wachten structureel meer dan honderd kinderen op hulp. Vier instellingen hebben geen wachtlijst of doorstroomlijst. Dat beeld “blijft zeer zorgelijk en biedt weinig hoop”, aldus de inspecties. Ze vinden de situatie in de jeugdbescherming “onverminderd slecht”.

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland zegt het beeld te herkennen. “Het is pijnlijk om te zien hoelang kinderen in sommige regio’s moeten wachten op een vaste jeugdbeschermer. Er zijn momenteel te veel kinderen zonder vaste jeugdbeschermer. De impact hiervan op kinderen en gezinnen is te groot”, verklaart bestuurslid Paul Janssen. Volgens hem is de toename van het aantal medewerkers nog niet genoeg. (ANP)