Wachtlijstregistratie Wlz-cliënten vernieuwd

Per 1 januari 2021 geldt een nieuwe registratie van de wachtende Wlz-cliënten. Er zijn nieuwe wachtstatussen en classificaties van wachtenden uitgewerkt door ZN en het Zorginstituut. Deze nieuwe indeling moet zorgen voor een beter zicht in de wachtlijsten.

Het gaat een indeling van vier wachtstatussen: urgent plaatsen, actief plaatsen, wacht op voorkeur, wacht uit voorzorg. Aan iedere status is een classificatie gelinkt, meldt ActiZ, bijvoorbeeld ‘doorstroom GRZ’. Dit zorgt voor meer nuance in de wachtlijstinformatie in vergelijking met de huidige situatie. Ook helpt dit zorgkantoren en zorgaanbieders bij de zorgbemiddeling van wachtenden.

Aanvang: 1 januari 2021

De nieuwe standaard voor wachtlijstregistratie komt per 1 januari 2021 beschikbaar via de release van iWlz 2.2 van het Zorginstituut. Cliënten die per die datum instromen in de Wlz kunnen geregistreerd worden volgens de nieuwe indeling in het berichtenverkeer met het zorgkantoor.