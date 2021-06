Wachtrijen bij priklocaties door landelijke storing GGD

GGD-systemen kampten vandaag met een landelijke storing, heeft een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door RTV Noord. “Wat ik weet is dat in Amsterdam en Groningen mensen in de rij staan. Ik hoop dat mensen die voor vandaag een afspraak hadden staan geprikt kunnen worden”, aldus de woordvoerster.

Hierdoor zijn er bij priklocaties vertragingen ontstaan in het verwerken van gegevens. Ook zijn er door de storing bij een aantal vaccinatielocaties wachtrijen ontstaan. Zo was er onder andere een lange wachtrij bij Martiniplaza in Groningen en bij sporthal Groenoord in Schiedam.

Druk

De storing was omstreeks 17.30 uur opgelost, waarna alles weer normaal werkte en achterstanden weggewerkt konden worden. “Er is opgeschaald omdat het heel erg druk is. Daardoor is er een storing ontstaan”, zegt de GGD-woordvoerster. Het gaat volgens haar om het systeem waarin vaccinaties worden bijgehouden. “Het checkt of mensen een afspraak hebben staan. Ook komt na vaccinatie het vaccinatiebewijs eruit gerold”, aldus de zegsvrouw. (ANP)