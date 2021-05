Wachttijd afhandeling klachten tuchtcolleges loopt vele maanden op

Zorgprofessionals moeten maanden langer wachten op de behandeling van klachten van patiënten door de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Door de coronamaatregelen kunnen de colleges veel minder vaak bij elkaar komen in zittingen. Rond 650 mensen wachten op behandeling van hun zaak bij een Regionaal- of bij het Centraal Tuchtcollege.

De regionale tuchtcolleges behandelden de afgelopen jaren gemiddeld 1600 klachten per jaar. Dat is vorig jaar sterk teruggevallen naar 1049. Normaal duurt een klachtprocedure bij een Regionaal Tuchtcollege zes à negen maanden, zegt secretaris Henk Lutgert van het Centraal Tuchtcollege: “De wachttijd is door corona gemiddeld met vele maanden opgelopen.”

Amsterdam en Den Haag

Vooral bij de twee grootste regionale tuchtcolleges gezondheidszorg werden minder zaken in behandeling genomen: in Amsterdam daalde het aantal van 488 in 2019 naar 292 vorig jaar, in Den Haag zakte het ook met 40 procent: van 411 naar 258 gevallen. Bij sommige colleges duurde de afwikkeling twee à drie maanden langer dan normaal. Het tuchtcollege in Groningen heeft de meeste tijd nodig: gemiddeld 250 dagen. In een college zit een rechter, een jurist en een of meer experts op het gebied van de klacht, zoals een huisarts, medisch specialist of verpleegkundige.

“Het ligt voor de hand dat in de eerste maanden van dit jaar de wachttijden verder zijn opgelopen”, meent Lutgert. Precieze cijfers zijn daarover niet te geven. “Als de coronamaatregelen in de zomer zijn afgeschaald, hopen we een inhaalslag te maken”, zegt een woordvoerder van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT), dat onder het ministerie van VWS valt: “We zullen er hard aan werken om aan het einde van dit jaar het aantal behandelingen weer op het oude niveau te krijgen. Mede door meer online-zittingen.”

Verkeerde diagnose

De meeste klachten zijn gericht tegen artsen, met name huisartsen. Zij hadden volgens de patiënten of familie een onjuiste behandeling gedaan, verkeerde diagnose gesteld en geen of onvoldoende zorg gegeven. Ongeveer 15 procent van deze zorgprofessionals kreeg vorig jaar een waarschuwing of berisping van een regionaal tuchtcollege. Vier artsen werden tijdelijk uit het BIG-register geschrapt en twee definitief.

Beroepszaken

Corona heeft hetzelfde effect op de snelheid van de afwikkeling als patiënten of zorgprofessionals in beroep gaan. Als ze ontevreden zijn over een uitspraak van een Regionaal Tuchtcollege, kunnen ze naar het Centraal Tuchtcollege. Die behandelt normaal gesproken tien zaken per week. “Dat zijn er nu vier à vijf per week”, zegt Lutgert.

Dat betekent dat vorig jaar veel minder zaken zijn behandeld door het Centraal Tuchtcollege. Zowel het aantal besluiten ‘na zitting’ als ‘na raadkamer’ liep terug: het aantal beslissingen nam af van 435 in 2019 naar 268 – een daling van bijna 40 procent.