Wachttijden oogzorg nemen toe

De wachttijden voor oogzorg zijn in sommige delen van het land sterk toegenomen. De gemiddelde wachttijd op een poliklinische afspraak is bijna elf weken. De norm is vier weken.

Uit belonderzoek van de Telegraaf blijkt dat van het noorden tot het zuiden forse verhogingen in de wachttijden waar zijn te nemen, maar de mate waarin de patiënten last ervaren, varieert volgens per regio. In umc’s in Utrecht en Amsterdam ervaren ze geen vertragingen, hetzelfde geldt voor het oogziekenhuis in Rotterdam. De woordvoerder van de Oogvereniging: “Globaal zijn de problemen in uithoeken van het land groter dan in de Randstad.”

Vergrijzing

De Oogvereniging onderschrijft de problematiek. “Er is een maximumcapaciteit in ziekenhuizen om oogartsen op te leiden. Hierdoor kan het tekort niet worden weggewerkt. Aan de andere kant neemt de druk op de oogzorg steeds verder toe door vergrijzing, waardoor de gemiddelde wachttijd op een poliklinische afspraak tot bijna elf weken is toegenomen.”

Het Zorginstituut rondt momenteel een advies af over de vraag of en hoe optometristenzorg kan worden vergoed. Optometristen zouden een deel van de zorg van oogartsen uit handen kunnen nemen.