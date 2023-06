‘Warme technologie’ helpt mensen met dementie

Samen met het innovatieteam van zorgorganisatie Pleyade bracht Thoolen de behoeften van mensen met dementie in kaart. “In mijn onderzoek is naar voren gekomen dat we naast mensen met dementie de sociale omgeving moeten betrekken in het ontwerpen van technologie. Deze omgeving heeft namelijk invloed op het gebruik van de technologie”, zegt Thoolen in een interview met Cursor.

Warme technologie

Met warme technologie kun je mensen met dementie in hun kracht zetten. Daarbij staat de persoon centraal en niet zozeer het compenseren voor wat ze niet meer kunnen door hun dementie. “In veel literatuur wordt gezegd: we moeten de technologie aanpassen aan de behoeftes, maar de ‘hoe’ ontbreekt vaak. Met de studies in mijn proefschrift laat ik de mogelijke manieren zien”, aldus Thoolen.

Thoolen zag een grote kloof tussen de bestaande technologie en de behoeftes van de individuele mensen met dementie. Haar streven was daarom vanaf het begin om technologie te ontwikkelen die beter afgestemd zou worden op de individuele behoeftes en die zich aan zou kunnen passen aan de wensen van de gebruiker.

Beleefkamer

Thoolen heeft onder andere een kamer ontworpen die zich automatisch aanpast aan de persoonlijke wensen van de persoon in de kamer. De AmbientEcho bestaat uit een kamer die door de combinatie van verschillende media mensen met dementie op een positieve manier kan stimuleren. In deze ‘beleefkamer’ past de mediacontent zich automatisch aan aan de persoon die er naar binnen loopt.

Via een ketting met bluetoothverbinding wordt herkend wie de kamer betreedt en de beelden, foto’s, video’s en belichtscènes veranderen dan automatisch naar de vooraf ingestelde content, gebaseerd op de persoonlijke voorkeuren.

Deze kamer is bijvoorbeeld perfect in te zetten in zorginstellingen met veel verschillende bewoners.