Waterschappen halen ‘big brown corona-data’ nu uit heel Nederland

De waterschappen bemonsteren sinds deze week bijna alle 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland op de aanwezigheid van het coronavirus. Daarmee wordt voor het eerst het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland onderzocht.

De waterschappen nemen de monsters uit het rioolwater en stellen ze beschikbaar aan het RIVM. Die doet de analyse van de monsters en interpreteert de gegevens. De gegevens worden daarna opgenomen in het vernieuwde Dashboard coronavirus van de Rijksoverheid en worden wekelijks bijgewerkt. Het rioolwateronderzoek is in korte tijd flink uitgebreid. Eind april waren er 29 meetpunten , in augustus waren dit er al 80 en nu dus bijna 317.

Big Brown Data

Volgens bestuurslid Sander Mager van de Unie van Waterschappen zijn de ‘big brown data’ van groot belang bij de aanpak van het coronavirus: “Met de metingen van het rioolwater kunnen besmettingshaarden en trends in specifieke regio’s vroegtijdig worden gesignaleerd. Mensen die besmet zijn scheiden namelijk al virusdeeltjes uit nog voordat ze klachten ondervinden. Dit zijn waardevolle gegevens die voorop lopen op data van bijvoorbeeld testuitslagen en ziekenhuisopnames.”

Verschillen

Een van de problemen bij het onderzoek van rioolwater ligt in het feit dat het vaak gemengd is met bedrijfsafvalwater en instromend grond- of oppervlaktewater. Ook regenwater is een belangrijke oorzaak van de verdunning van huishoudelijk afvalwater. Daardoor kan de virusconcentratie per volume-eenheid tussen regio’s sterk uiteen lopen. Er wordt gewerkt aan een methodiek om die verschillen inzichtelijk te maken om zo de meetgegevens uit regio’s beter te kunnen interpreteren.