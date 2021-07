Webportaal vaccinatiebewijzen huisartsen in de lucht

Het webportaal waarmee huisartsen een vaccinatiebewijs kunnen aanmaken voor mensen die bij hen zijn ingeënt tegen corona is sinds donderdagavond in de lucht. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat weten dat het vrijdagmorgen gaat checken of alles goed werkt, aldus een LHV-woordvoerder

CoronaCheck-app

Met het webportaal kunnen huisartsen een vaccinatiebewijs aanmaken voor mensen van wie de prik niet in het centrale register van het RIVM staat. Met het bewijs kan de gevaccineerde dan alsnog een groen vinkje krijgen in de CoronaCheck-app.

Functioneren

Het portaal zou eigenlijk al in de nacht van woensdag op donderdag worden gelanceerd, maar kort voor de lancering bleek dat het systeem niet goed functioneerde. Inmiddels zijn de problemen volgens het ministerie opgelost.

Registratie

Een gevaccineerde wiens prik wel in het centrale register van het RIVM staat, krijgt het groene vinkje automatisch. Als dat niet lukt, kan zij of hij contact opnemen met de huisarts of de instelling waar de prik is gezet. De zorgverlener kan dan via het webportaal alsnog een vaccinatiebewijs regelen. Mensen die bij de GGD zijn geprikt krijgen allemaal automatisch een groen vinkje in de app, want de GGD-systemen zijn gekoppeld aan de CoronaCheck-app.

Huisarts

Volgens de LHV bellen er ook veel mensen die denken dat ze in alle gevallen bij hun huisarts terechtkunnen voor een vaccinatiebewijs. Donderdag zijn de aantallen mensen die bellen “nog niet extreem” toegenomen, aldus een woordvoerder. “Maar we verwachten dat het komende tijd wel meer zal worden.” De LHV roept mensen op alleen contact op te nemen met hun huisarts als die de prik ook heeft gezet én als het niet lukt om een groen vinkje te krijgen in de app. Als je niet meteen een bewijs nodig hebt, wacht dan met het aanvragen, is het verzoek verder. En als je contact opneemt, doe dat dan het liefst per mail.

Geen toestemming

Volgens het RIVM staat naar schatting momenteel 30 procent van de ruim 2,1 miljoen eerste en tweede prikken die bij huisartsen zijn gezet (nog) niet in het centrale register. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal aan de zorgverleners geleverde vaccins. Het gaat volgens de LHV uiteindelijk om veel minder prikken, omdat de opkomst niet overal even hoog was en huisartsen daardoor ook doses hebben bewaard. Volgens het RIVM geeft ongeveer 5 tot 9 procent van de mensen geen toestemming voor het delen van de informatie.

Reizen

Vanaf donderdag kunnen mensen met een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app naar EU-landen reizen. Vanaf vorige week donderdag kon een vaccinatiebewijs in de app al gebruikt worden voor toegang tot binnenlandse evenementen. De CoronaCheck-app is ook te gebruiken voor mensen die eerder besmet zijn geweest met corona, of die een recent negatief testbewijs kunnen aantonen.

Aanvragen

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ zegt dat het aanvragen van vaccinatiebewijzen door zorginstellingen “nauwelijks aan de orde” is. “De meeste mensen die door ‘ons’ zijn geprikt zijn cliënten”, aldus een woordvoerder. “Dat zijn meestal niet de mensen die vragen om vaccinatiebewijzen. Wij voorzien dus niet dat dit voor ons – in tegenstelling tot de huisartsen – veel werk oplevert.” (ANP)