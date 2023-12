Inmiddels is de storing verholpen. De website van het Martini Ziekenhuis in Groningen ligt plat. Een woordvoerder van het ziekenhuis liet donderdagochtend weten dat de storing geen invloed heeft op het patiëntenportaal waar de afspraken in worden gemaakt.

In plaats van via de website van het ziekenhuis kunnen patiënten nu direct inloggen in het portaal via mijn.mzh.nl. Dat zal het ziekenhuis ook snel aan bezoekers laten weten, aldus de woordvoerder.

De oorzaak van de storing is nog onbekend. Mogelijk gaat het om een technische storing, maar het ziekenhuis onderzoekt nog wat er precies aan ten grondslag ligt.