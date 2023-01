Website UMCG weer bereikbaar, ddos-aanval nog wel gaande

De website van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is weer bereikbaar, dat meldde het ziekenhuis rond 21.30 uur. De website lag er sinds zaterdag uit door een ddos-aanval door de pro-Russische hackersgroep Killnet, stelden specialisten van Z-CERT, de instantie die de zorg bijstaat bij problemen die te maken hebben met cybersecurity. Bij zo’n aanval wordt een computersysteem overspoeld met bezoekers.

Het ziekenhuis meldt dat het overgrote deel van de site weer toegankelijk is voor bezoekers. “Enkele onderdelen zijn nog niet volledig beschikbaar, maar we verwachten ook die onderdelen weer snel op orde te hebben.” De ddos-aanval is ondertussen nog wel gaande, volgens het ziekenhuis. Maar door een extra ‘verdedigingslinie’ te bouwen kan de site de aanval afwenden.

Eerder meldde het UMCG dat alleen de website eruit lag en dat de website met de medische dossiers van UMCG-patiënten niet was aangetast. Patiënten kunnen daardoor nog steeds hun ziektegeschiedenis, operaties, medicijnen en afspraken inzien.

Meer ziekenhuizen

Het UMCG is niet het enige ziekenhuis dat getroffen werd door een cyberaanval afkomstig van de pro-Russische hackersgroep, meldt Z-CERT. Het is onduidelijk hoe groot het probleem is voor de andere ziekenhuizen.

Killnet is een hackersgroep die sinds de oorlog in Oekraïne bekendstaat om het uitvoeren van ddos-aanvallen tegen overheidsinstanties en bedrijven. De groep heeft aanvallen aangekondigd op landen die Oekraïne helpen in de oorlog tegen Rusland, waaronder Nederland. Ook verschillende Britse, Spaanse en Noorse ziekenhuizen zouden het doelwit zijn van Killnet. (ANP)