Website voor ghz-cliënten gelanceerd over flirten en sexting

Datingfraude en afpersing onder mensen met een verstandelijke beperking is enorm toegenomen. Daarom is de website Onlineflirten.steffie.nl gelanceerd . De website deelt in begrijpelijke taal informatie over online flirten en sexting.

De website is 20 oktober gelanceerd. De informatie op de website is door Leer Zelf Online en medewerkers en ervaringsdeskundigen van Ipse de Bruggen gemaakt.

Hulppunt

Steffie, het virtuele figuurtje op de website, vertelt in makkelijke taal waarop gelet moet worden bij online flirten. Ook vertelt ze wat iemand kan doen als deze een bericht over seks krijgt en dit niet fijn vindt. Daarnaast is het mogelijk om in gesprek te gaan met Steffie over het ontvangen en sturen van seksberichten. Samen kunnen ze bespreken wat bijvoorbeeld de aanpak is bij het sturen van een bericht over seks.

De uitleg is gemaakt samen met de ervaringsdeskundigen van Ipse de Bruggen. Helpwanted.nl en de Adessium Foundation hebben de website mogelijk gemaakt.