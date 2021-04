Weekcijfers RIVM: stijgende lijn in besmettingen nog niet voorbij

Ook in de afgelopen week zijn hoogstwaarschijnlijk weer meer coronabesmettingen aan het licht gekomen dan de week ervoor. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag het exacte aantal bekend en beschrijft de coronasituatie in het land in een wekelijks rapport.



In de zes dagen sinds de vorige rapportage zijn 49.750 positieve testresultaten geregistreerd. Met een gemiddelde van meer dan 8000 gevallen per dag is de kans groot dat het totale aantal dat van een week eerder zal overstijgen. Toen noteerde het RIVM 53.981 positieve coronatesten. Dat was een stijging van 5,3 procent ten opzichte van de week daarvoor. Weer een week eerder bedroeg de toename 6 procent. Rond de paasdagen lieten minder mensen zich testen, wat resulteerde in een afname van 7 procent.

5 miljoen prikken

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel mensen in de afgelopen week met Covid-19 zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Ook komt het instituut met cijfers over de vaccinatiecampagne. Volgens de berekeningen op het coronadashboard van de overheid zijn ruim 5 miljoen prikken gezet in de strijd tegen het virus.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal wordt ook weer opnieuw berekend. Dat gebeurt twee keer per week. Vorige week vrijdag stond het op 1,03. Dat betekent dat 100 mensen die het virus bij zich dragen gemiddeld 103 anderen besmetten. Het RIVM kijkt standaard twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het reproductiecijfer van 1,03 slaat dus op de situatie zoals die op 8 april was. (ANP)