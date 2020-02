Weer agressie in forensische kliniek Trajectum

Opnieuw rommelt het ernstig binnen een kliniek van zorginstelling Trajectum waar hoofdzakelijk justitieel veroordeelden, maar ook verwarde mensen die van straat zijn gehaald, worden behandeld. Medewerkers van de locatie Groot Hungerink bij Zutphen doen tegenover De Telegraaf een boekje open over zware agressie en interne chaos.

Het regent incidenten in de instelling van een van de grootste spelers op het gebied van forensische zorg. Vorige maand werd een begeleidster aangerand en leverde de doorzoeking van de kamer van de aanrander een wapenarsenaal op. In drie maanden tijd waren er ruim tachtig incidenten, blijkt uit vertrouwelijke documenten.

Eerder kwam personeel van de locatie Hoeve Boschoord van Trajectum in Drenthe in opstand vanwege grote zorgen over onveiligheid binnen en buiten de kliniek. Twee inspectiediensten doen onderzoek, nadat medewerkers bij De Telegraaf aan de bel hadden getrokken. Trajectum laat weten passende actie genomen te hebben. (ANP)