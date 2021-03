Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal gestegen, net als de dag ervoor. Het aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2221, 29 meer dan op donderdag. Dat is het hoogste aantal sinds 3 februari. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).