Weer minder jongeren in gesloten jeugdzorg

Vorig jaar zijn minder jongeren behandeld in een gesloten inrichting voor jeugdzorg. Het was het derde opeenvolgende jaar aantal gesloten opnames afnam. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek .

In 2021 kregen 1 815 jongeren jeugdzorg in een gesloten inrichting. Dat waren er 265 minder dan in 2020. In de periode 2015–2019 waren jaarlijks ongeveer 2 500 jongeren opgenomen in een gesloten jeugdinrichting. In 2020 was het aantal jongeren met gesloten jeugdzorg gedaald naar 2 080 en in 2021 naar 1 815 jongeren. Ten opzichte van 2019 is het aantal jongeren met deze vorm van jeugdzorg in 2021 afgenomen met bijna 29 procent, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.

461 duizend jongeren

De gesloten jeugdzorg is een klein onderdeel van de totale jeugdzorg, het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er waren in 2021 450 duizend jongeren met jeugdhulp, waarvan gesloten zorg een klein deel (0,4 procent) uitmaakt. Ruim 41 duizend jongeren kregen jeugdbescherming en bijna 8 duizend kregen jeugdreclassering. In totaal waren er in 2021 461 duizend jongeren tot 23 jaar met jeugdzorg.

Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Tussen de gemeenten zitten grote verschillen in hoeveel jongeren jeugdzorg krijgen. In Vlieland, Staphorst, Westvoorne en Raalte kreeg in 2021 minder dan 6 procent van de jongeren jeugdzorg. In Tiel en Terneuzen was het aandeel jongeren met jeugdzorg groter dan 16 procent. “Er zijn diverse oorzaken voor deze regionale verschillen. Sociaaleconomische omstandigheden spelen een rol, maar ook beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg”, aldus het CBS.