Weinig enthousiaste De Jonge laat ruimte aan prikkende huisartsen

Demissionair minister Hugo de Jonge gaat huisartsen die zelf boosterprikken zetten in bijvoorbeeld hun praktijk niet tegenhouden, benadrukt hij in een coronadebat. Maar enthousiast is hij er niet over. Volgens De Jonge zorgt het voor “veel gedoe” en kost het “tijd en energie” die huisartsen aan andere taken kunnen besteden.

Liever op andere manier

Liever ziet hij dan ook dat huisartsen zich op een andere manier inzetten, bijvoorbeeld door te helpen in kleinschalige verpleeghuizen of door niet-mobiele patiënten thuis te prikken. Ook hoopt hij dat huisartsen patiënten kunnen aansporen naar de GGD-prikstraten te gaan. Verder juicht hij toe dat huisartsen, waarvan sommige gepensioneerd zijn, daar zelf ook meewerken in de boostercampagne.

Registratie

In onder meer Noord-Brabant willen huisartsen zelf tienduizenden prikken zetten in hun praktijk. Hierover hebben zij ook afspraken gemaakt met de lokale GGD’en. Maar de minister vreest dat niet alle boosterprikken goed worden geregistreerd, omdat de huisartsen en de GGD’en andere systemen gebruiken. Geprikten kunnen daarmee in de problemen komen als ze een coronapas willen aanvragen.

De huisartsen die al afspraken hebben staan met de GGD mogen doorgaan met prikken, zolang de registratie maar op orde is. Of huisartsen nieuwe afspraken mogen maken, zegt hij niet. Volgens een ministeriewoordvoerder blijft “het uitgangspunt” dat mensen zich laten vaccineren in de GGD-prikstraat. (ANP)