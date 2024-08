Weinig onderzoek naar verpleging en verzorging binnen ggz en gehandicaptenzorg

Onderzoek dat zich richt op verpleging en verzorging vindt voornamelijk plaats binnen ziekenhuizen, wijkverpleging of verpleeghuizen. Binnen sectoren zoals de ggz en gehandicaptenzorg vindt onderzoek in beperkte mate plaats.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel voor het ZonMw-programma ‘Verpleging en Verzorging’. Nivel-onderzoekers hebben daarbij onderzoekslijnen in de verpleging en verzorging in Nederland in kaart gebracht. De ondervraagde onderzoekers bevelen versterking van onderzoek aan in de ggz en gehandicaptenzorg.

Sectoroverstijgend onderzoek

De onderzoekers vinden daarnaast dat het onderzoek in de andere sectoren, zoals wijkverpleging, door moet gaan. Deze onderzoeken zijn van belang om tegemoet te komen aan de uitdagingen in de huidige gezondheidszorg.

Sectoroverstijgend onderzoek is volgens hen nodig om bij te dragen aan toekomstbestendige verpleging en verzorging.

IZA

Binnen de onderzoekslijnen komen de thema’s passende zorg, professionalisering, regionale samenwerking en technologie uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) het meest aan bod. Toch is er meer kennis nodig over thema’s uit het IZA.

De onderzoekers bevelen daarom aan dat toekomstig onderzoek zich richt op thema’s die ook in het IZA aandacht krijgen, met name de zorg voor mensen met complexe zorgvragen, preventie en zorgtechnologie.