‘Weinig overzicht en te weinig samenwerking in terugdringen wachttijden ggz’

De aanpak van wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg komt slecht van de grond, omdat de betrokken partijen nog altijd onvoldoende samenwerken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) roepen de huisartsen en ggz-aanbieders om beter samen te werken bij doorverwijzing. Zorgverzekeraars moeten hier bij de contractering afspraken over maken.

Binnen regio’s is vaak niet duidelijk waar mensen met specifieke psychische problemen terecht kunnen, stellen de IGJ en NZa op basis van gezamenlijk toezicht in verschillende regio’s. Huisartsen weten niet naar welke zorgaanbieder ze iemand kunnen verwijzen en verwijzingen en doorverwijzingen zijn soms niet compleet of zelfs verkeerd. Dat levert weer vertraging op. Bovendien is in de regio’s ook lang niet altijd duidelijk hoeveel mensen wachten op een behandeling.

In bijna alle onderzochte regio’s zijn initiatieven om de wachttijden korter te maken, maar er zitten vaak gaten in de samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. “Partijen verschuilen zich soms achter elkaar of verwijzen naar de omstandigheden, zoals personeelstekorten”, aldus de inspectie en de zorgautoriteit.

Wachttijden moeten korter

NZa en IGJ manen de partijen nu om meer werk te maken van de samenwerking om wachttijden terug te dringen. “De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg moeten korter. Dat kan alleen als huisartsen, psychiaters, psychologen en ggz-instellingen in regio’s veel beter samenwerken bij het verwijzen en doorverwijzen van mensen met psychische problemen. Zorgverzekeraars moeten daarin meedoen door de afspraken die ze met zorgaanbieders maken. Ook gemeenten hebben een rol om te voorkomen dat bijvoorbeeld schuldenproblematiek leidt tot instroom in de ggz. Duidelijk moet worden wat men van elkaar kan verwachten in het netwerk van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten.”