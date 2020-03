Wel of geen medewerkers testen; SP wil duidelijkheid

SP-Kamerlid Maarten Hijink eist opheldering van het kabinet over de beschikbare testcapaciteit in de strijd tegen het coronavirus. Aanleiding zijn tegenstrijdige berichten uit het land. Waar het gros van de ziekenhuizen het GGD-advies volgt en geen medewerkers meer test, doet het noorden dit juist wel volop.

Het testbeleid in Nederland wordt ingegeven door een dreigend tekort aan testmaterialen. Door terughoudend met het testmateriaal om te gaan kunnen de laboratoria nog zeker enkele weken vooruit, liet het RIVM vorige week op Skipr weten. In de praktijk betekent dit dat alleen ernstig zieke patiënten nog worden getest.

Oneens

Alex Friedrich, arts-microbioloog in het UMCG in Groningen, is het hier blijkens commentaar in De Groene volstrekt me oneens. Om het verloop en de bestrijding van de ziekte goed te kunnen volgen én om te voorkomen dat zieke medewerkers zonder dat ze er erg in hebben patiënten besmetten, moet er onder het personeel zoveel mogelijk getest worden, vindt Friedrich.

Risico

“Wij hebben ons losgekoppeld van het landelijke beleid en doen het gewoon bij zorgverleners: testen, testen, testen”, aldus Friedrich in De Groene. “Het grootste risico is dat ziekenhuispersoneel besmet raakt en patiënten en collega’s gaat besmetten, die dan weer de regio in gaan. Ziekenhuizen kunnen daardoor tot stroomversnellers van de epidemie worden. Het landelijk beleid is tot nu toe om zorgmedewerkers niet meer te testen. Wij doen dat, net als een aantal andere ziekenhuizen, wel. Ik heb, die ene keer dat ik bij een vergadering van het landelijke Outbreak Management Team was, nog in de notulen laten zetten hoe belangrijk het is om besmetting van zorgmedewerkers te voorkomen. Maar dat is blijkbaar niet gelezen.”

Geen capaciteitsprobleem

Friedrich, zelf herstellend van een coronabesmetting, vindt het onbegrijpelijk dat de overheid schermt met capaciteitsproblemen. “Ik heb nooit begrepen dat dat steeds wordt volgehouden. We hebben geen capaciteitsprobleem. Het kan dat een bepaald lab een tekort heeft aan bepaalde materialen, maar dat is business as usual, dat los je op. Zolang je niet afhankelijk bent van een commerciële partij is dat niet zo. We hebben zo’n partij ook niet nodig, want deze tests kun je in vrijwel ieder gewoon lab doen.”

Moeilijk leveren

Tegenover de NOS gaf arts-microbioloog Marjolein Dame van het Maasstad vorige week aan dat haar ziekenhuis wel tegen tekorten aankijkt. Hierdoor zit het lab op een kwart van de maximale capaciteit. Het ziekenhuis in Rotterdam heeft de apparatuur om vierhonderd coronatests per dag te doen, maar in de praktijk doet het er ongeveer honderd. Het gaat om patiënten uit het eigen ziekenhuis, andere ziekenhuizen in de regio, een verpleeghuis en ziekenhuispersoneel. “De materialen voor de tests zijn schaars”, aldus Dame. “We merken dat fabrikanten moeilijk kunnen leveren.”

Petitie

De kritiek van Friedrich heeft weerklank gevonden bij de Rottterdamse ondernemer Jaap Stronks. Onder het motto ‘Testen, testen, testen’ is hij een petitie gestart, waarin hij het RIVM oproept om in heel Nederland het ‘Groningse’ testbeleid te volgen. “Nu de noordelijke provincies breken met het landelijke beleid en de veronderstellingen van het RIVM als ‘onwaar’ bestempelen, roepen wij de Nederlandse GGD’s op om het Groningse voorbeeld te volgen”, zo valt te lezen in de petitie. “We willen GGD’s hun eigen afweging laten maken en GGD-directeuren kritisch laten evalueren of het zinvol en mogelijk is om het voorbeeld van Groningen te volgen.”

Het RIVM stelde vorige week dat er in Nederland in totaal zo’n duizend tests per dag gedaan worden. Dit zou neerkomen op zo’n zestig tests per 1 miljoen inwoners, waarmee Nederland mijlenver achterloopt het de testpraktijk in landen als Zuid-Korea en Taiwan, die 3.000 tot 4.000 tests per één miljoen inwoners uitvoeren. Wereldgezondheidsorganisatie WHO pleit voor zo intensief mogelijk testen.

SP-Kamerlid Hijink wil daarom snel duidelijkheid nodig over de testcapaciteit in Nederland. Op donderdag 26 maart is er een debat in de Tweede Kamer. Hijink gaat minister De Jonge dan om opheldering vragen.