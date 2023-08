Welzijn op Recept kan tot 10 procent zorgkosten besparen

De inzet van Welzijn op Recept kan zo’n 5 tot 10 procent zorgkosten besparen in de eerste lijn, de geestelijke gezondheidszorg en in de langdurige zorg. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidseconoom Marc Pomp en Welzijn op Recept.

Voor een deel van de patiënten die bij de huisarts komen, ligt de oplossing niet in het medische domein. Daarom is Welzijn op Recept in het leven geroepen, een landelijk concept waarbij de huisarts patiënten naar een welzijnscoach of dorpsondersteuner verwijst.

Winst voor zorgkantoor

In de periode november en december 2022 zijn via vraaggesprekken met huisartsen en welzijnscoaches de effecten van het programma op zorggebruik in kaart gebracht. “Hoewel die effecten verschillen van praktijk tot praktijk, is er brede overeenstemming dat Welzijn op Recept het gebruik van huisartsenzorg en ggz vermindert en dat het soms zelfs leidt tot uitstel van opname in het verpleeghuis”, aldus Welzijn op Recept. Binnen het onderzoek zijn twee scenario’s uitgerekend voor de kostenbesparing waarbij de kostenbesparing ligt tussen de 5 en 10 procent. Soms leidt het concept tot méér gebruik van wijkverpleegkundige zorg en dagbesteding. “Maar hierdoor kunnen ouderen langer verantwoord thuis blijven wonen.”

De financiële besparingen gelden vooral voor de zorgkantoren en zorgverzekeraars. Voor gemeenten is Welzijn op Recept een kostenpost, aldus het onderzoek. “Zij betalen voor het extra welzijnswerk. Dit schottenprobleem vormt een belemmering voor verdere uitrol en optimalisering van Welzijn op Recept.” Daarom pleit het initiatief voor domeinoverstijgende financiering.

