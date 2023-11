Wereldgezondheidsorganisatie gaat eenzaamheid aanpakken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat eenzaamheid aanpakken omdat het slecht is voor de gezondheid. De instantie onderzoekt hoe sociale contacten kunnen worden bevorderd als bijdrage aan een goede gezondheid. De WHO heeft hiervoor een commissie in het leven geroepen.

Mensen zonder sterk sociaal contact lopen een hoger risico op beroertes, angststoornissen, dementie, depressie en zelfmoord, zegt WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Het risico op vroegtijdig overlijden is voor eenzame mensen even hoog als, of hoger dan het risico op overlijden door tabaksgebruik, obesitas of luchtvervuiling.

Sociaal isolement komt niet alleen voor bij oudere mensen in rijke landen, ziet de WHO. Mensen van alle leeftijden in veel landen lijden onder het feit dat ze weinig contact hebben, bijvoorbeeld met vrienden en verwanten. Volgens onderzoeken heeft wereldwijd 5 tot 15 procent van de adolescenten ermee te maken en een kwart van de ouderen. Deze schattingen zijn waarschijnlijk nog te laag, stellen wetenschappers.

De commissie ontwikkelt plannen over hoe sociaal contact kan worden bevorderd. Ze analyseert ook de invloed van goede sociale banden op de economische en sociale ontwikkeling van samenlevingen. (ANP)