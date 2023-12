Werkdruk in ggz hoogste van hele zorgsector

In geen enkele andere zorgsector voelen medewerkers zich zo uitgeput als in de geestelijke gezondheidszorg. Een op de vijf psychologen, psychiaters en therapeuten voelde zich in 2022 emotioneel uitgeput, terwijl dat onder medewerkers van ziekenhuizen een op de tien bedraagt. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor van Stichting IZZ.

In 2021 voelde nog een op de zeven ggz-behandelaren zich uitgeput; dat is in korte tijd opgelopen tot een op de vijf. Voor de jaarlijkse monitor van IZZ leverden ruim 3500 medewerkers input. In de cijfers valt op dat met name jonge ggz-medewerkers in de knel zitten. Ruim een kwart van hen zoekt zelf mentale hulp, bij bijvoorbeeld de huisarts of een psycholoog.

Zorgprestatiemodel

In de analyse van IZZ komt de hoge werkdruk voornamelijk door het nieuwe financieringsstelsel dat in januari 2022 is ingevoerd. In het zorgprestatiemodel declareren behandelaren alleen nog maar de tijd die ze direct aan de cliënt besteden. “Daardoor dreigt het gevaar dat instellingen de indirecte tijd oftewel de herstelmomenten uit het rooster schrappen om het geld dat ze daarvoor krijgen, aan andere zaken uit te geven”, zegt Jan-Luuk de Groot, manager bij IZZ, in een interview met dagblad Trouw.