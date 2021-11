Werkende mantelzorger krijgt het steeds zwaarder

Interessant voor u

Nieuws Skipr Q&A: aan de slag met tijdbesparing in de ouderenzorg De combinatie van leefstijlmonitoring, derde generatie zorgdomotica en slim incontinentiemateriaal is veelbelovend. De verdere ontwikkeling en implementatie van deze technologieën kan volgens Vilans de klapper zijn die significant kan helpen in het verwachte personeelstekort in de ouderenzorg. Wat staat zorgorganisaties in de weg om aan de slag te gaan met innovaties? Wat zijn de geleerde lessen van de implementatie van slim incontinentiemateriaal? En hoe ga je om met de extra tijd die niet direct terug te vertalen is in geld, maar wel in kwaliteit?

Nieuws Schadefonds geweld jeugdzorg overspoeld met aanvragen Het schadefonds voor geweld in de jeugdzorg wordt overspoeld met aanvragen van slachtoffers. Op dit moment hebben bijna 6.000 mensen zich gemeld voor een schadevergoeding, veel meer dan verwacht.

Nieuws Studie: 4 op 10 IC-verpleegkundigen kampen met angst en depressie Vier op de tien ic-verpleegkundigen ervaren klachten als angst, depressie of posttraumatische stress als gevolg van werk, staat in een onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en het Rotterdamse Erasmus MC.

Nieuws LCPS: niet alle patiënten Limburg kunnen naar andere regio's De situatie in de Limburgse ziekenhuizen wordt bemoeilijkt doordat een deel van de patiënten niet of nauwelijks kan worden overgedragen naar andere regio's, legt een woordvoerster van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) uit. Het gaat om mensen met of zonder corona, die thuiszorg of verpleeghuiszorg nodig hebben, maar daar niet terechtkunnen. Zij moeten dan in het ziekenhuis blijven liggen, terwijl ze daar eigenlijk geen behandeling meer nodig hebben.