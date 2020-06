Werkgevers willen niet bepalen wie coronabonus krijgt

De eenmalige coronabonus van 1000 euro netto die het kabinet zorgpersoneel heeft beloofd voor hun harde werk tijdens de coronacrisis, moet worden aangevraagd door werkgevers. Zij moeten ook de keuze maken welk deel van het personeel in aanmerking komt voor de bonus. Maar vinden dat die lastige rol voor de politici bestemd is.

Dat laten ze weten aan de NOS. “Wij willen geen keuze maken: wie krijgt wel en wie niet. Dat is echt aan Den Haag”, zegt de woordvoerder van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Ook de Actiz en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laten weten dat ze vinden dat de politiek ‘als ze zo’n bonus bedenken dan ook het kader moeten schetsen’. De werkgevers vinden het lastig dat aan hen wordt overgelaten om onderscheid te maken tussen functies.

Minder werk

Minister De Jonge had in de Kamerbrief over de bonus aangekondigd dat werknemers die in de periode van maart tot september in hun werk te maken hebben gekregen met het coronavirus in aanmerking komen. Ook schreef hij dat het voor de hand ligt dat zorgpersoneel dat juist minder heeft gewerkt in de coronacrisis, dan ook geen coronabonus zou krijgen.

Stress

Hans Buijing van ZorgthuisNL is positief over de bonus. Maar hij vraagt zich wel af hoe je dit gaat uitvoeren, gezien de verschillen tussen regio’s, instellingen en functies, zegt hij tegen de NOS. “Er zijn mensen die er indringend mee te maken hebben gehad, en anderen zijdelings. Maar iedereen in de zorg heeft er op een of andere manier stress door gehad. Daarom is er geen goed criterium voor wie er wel en niet een bonus krijgt.”