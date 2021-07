West-Friese familievereniging haalt papieren overwinning op NZa

De fusie tussen zorgorganisaties Wilgaerden (ouderenzorg) en LeekerweideGroep (gehandicaptenzorg) krijgt bij nader inzien niet de goedkeuring van de NZa. In de stukken die de organisaties aanleverden, hebben ze onvoldoende aangetoond dat de familievereniging betrokken is in de besluitvorming.

In theorie kan de fusie nu worden teruggedraaid, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Maar aangezien de WilgaerdenLeekweideGroep al gefuseerd is, sinds 1 januari vorig jaar, zijn er volgens bestuurder Iris van Bennekom geen juridische gronden voor ontbinding. Of het kan of niet is ook niet heel relevant, aangezien noch de NZa noch de WilgaerdenLeekweideGroep van plan is om de fusie in dit stadium terug te draaien.

Nieuw fusieverzoek

De praktijk is dat de raad van bestuur van de WilgaerdenLeekweideGroep het fusieverzoek opnieuw inlevert bij de NZa. “De gegevens die bleken te missen hebben we gewoon, alleen destijds niet in de rapportage aan de NZa gezet. Die kunnen we er dus vrij gemakkelijk bij zetten”, aldus Van Bennekom.

Excuses

Dat de fusie door deze procedurefout nu achteraf wordt afgekeurd, vindt Van Bennekom “jammer”. “Wij hadden excuses van de NZa wel op z’n plaats gevonden. Het kost ons nu een hoop tijd en moeite.”

Onvoldoende betrokken

Het begon ermee dat leden van de familievereniging Leekerweid het gevoel kregen dat ze onvoldoende werden betrokken bij de fusie met Wilgaerden. Toen zij daarover bezwaar aantekenden bij de NZa wees die hun bezwaar af. De NZa zag de familievereniging als onderdeel van de cliëntenraad en niet als zelfstandig stakeholder. De cliëntenraad was volgens de NZa voldoende betrokken in de besluitvorming.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat de NZa de familievereniging als aparte stakeholder moest aanmerken. Daarom moest de NZa haar besluit om de fusie goed te keuren herzien.

Herziening

In hun herziening, die 15 juli openbaar is gemaakt, stellen ze dat de familievereniging wel is geïnformeerd, maar dat de bezwaren die de familievereniging op de fusie “onvoldoende zijn geland in het effectrapportage” die de WilgaerdenLeekerweideGroep bij de NZa moest inleveren. “De familievereniging is onvoldoende beschouwd als belanghebbende in deze fusie”, legt een woordvoerder van de NZa uit. Daarom moet de autoriteit haar goedkeuring intrekken.

Blij

De familievereniging LeekerweideGroep is blij met dit besluit. “Het toont aan dat wij een stakeholder zijn”, zegt voorzitter van de vereniging Rinus Kwaak. Hij hoopt dat het familieverenigingen ook in de toekomst, bij andere fusiebesluiten, kan helpen. De woordvoerder van de NZa geeft aan dat zij dit besluit zeker in hun achterhoofd houden bij beoordeling van andere fusieverzoeken.

Ei van Columbus

De bezwaren van de familievereniging tegen de fusie zijn hiermee nog niet weggenomen. “Wij zijn er onvoldoende van overtuigd dat deze fusie het ei van Columbus is. Wij vinden dat er een uitgebreider onderzocht moet worden naar de voor- en nadelen van deze fusie.” Kwaak heeft tijdens zijn werkzame leven veel fusies meegemaakt, als leidinggevende bij verschillende financiële instellingen. “Ook vanuit die ervaring vind ik het uitermate vreemd dat er voor zo’n kleiner onderzoek is gekozen.”

Quick scan

Bestuurder Van Bennekom zegt hierover: “We hebben wel degelijk uitgebreid onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van deze fusie.” De familievereniging vindt de quick scan onvoldoende. “Zo heet dat gewoon bij PwC. Maar deze quick scan is wel degelijk een uitgebreid accountantsonderzoek. De familieverenigingen heeft dat onderzoek ook ingezien.”

Expertise

Ook kan Van Bennekom duidelijk uitleggen waarom deze fusie een goed idee is: “Hierdoor kunnen we nog veel meer onze expertises koppelen. We hebben bijvoorbeeld steeds meer te maken met ouderen met moeilijk te begrijpen gedrag. Daar is binnen de gehandicaptenzorg veel expertise op. Andersom zijn er steeds meer mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Van dat laatste weet de ouderenzorg weer veel. Op deze manier zijn dus ook onze opleidingsmogelijkheden enorm vergroot. Collega’s kunnen veel van elkaar leren.”

Community

“Ons gezamenlijke doel is dan ook om te zorgen voor een community. Wij willen ouderen en mensen met een handicap niet uit de samenleving te halen, maar voor de samenleving behouden, bijvoorbeeld door ze aan elkaar te verbinden”, aldus Van Bennekom. De organisatie biedt kleinschalige woonvormen waar mensen met verschillende hulpvragen bij elkaar wonen. Ook kunnen de mensen met een handicap werken in de ouderenzorg. “Wat ze heel leuk vinden”, weet Van Bennekom.

Relatie

De relatie tussen familieorganisatie en raad van bestuur is nog fragiel, maar op dit moment goed werkbaar. “Zo’n groot conflict is niet zomaar weg”, geeft Van Bennekom toe. “Hoe vervelend het ook is, we hebben er ook veel van geleerd. We hebben vooraf bijvoorbeeld de cliëntenraad en OR meegenomen naar andere gecombineerde instellingen. Dat hadden we met de familievereniging ook moeten doen.” Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de rvb, de cliëntenraad en de familievereniging. De eerste issues zijn al besproken, beaamt ook Kwaak.