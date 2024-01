Westerlaken: ‘Politiek moet nu kiezen tussen kwaliteit of toegang’

ActiZ vraagt politici in aanloop naar de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer om fundamentele keuzes te maken over de toegang of de kwaliteit van zorg. Want, stelt voorzitter Anneke Westerlaken, de kwaliteit van zorg kan niet zo blijven als de toegang tot de zorg niet verder beperkt wordt. Het is of of, het kan niet allebei.

Anneke Westerlaken, voorzitter ActiZ

Voorzitter Anneke Westerlaken vraagt om niet te korten op de Wet langdurige zorg. Zij stelt dat alleen door fundamentele keuzes te maken over de toegang tot de zorg zorgorganisaties een verandering in gang kunnen zetten om voorbereid te zijn op de toekomst en de vergrijzing.

Zorgkantoren hebben de toegang tot het verpleeghuis al ingeperkt door alleen cliënten met een heel zware zorgvraag nog een plek te geven.

Investeren in personeel

Er staat nog meer op het wensenlijstje van ActiZ voor demissionair minister Helder: een herziening van de verlaging van de Normatieve Huisvestingscomponent, een investering van 1,25 miljard in de arbeidsmarkt en zorgprofessionals en een algemene roep om investeringen in de wijk.

Verschillende uitgangspunten

Er zijn volgens Westerlaken nu verschillende uitgangspunten voor de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging. In de verpleeghuiszorg is sprake van financiële zorgen doordat er gekort wordt op de overheidsbijdrage aan vastgoed. In de wijkverpleging is wel geld beschikbaar, maar dit komt niet terecht in de sector om de wijkverpleging daadwerkelijk te versterken. Voor beide zaken vraagt ActiZ aandacht van de Kamerleden.

De behandeling van de begroting in de Tweede Kamer is op woensdag 24 januari en donderdag 25 januari. Het debat is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.