Westfriese zorgorganisaties gaan samen verder

Wilgaerden is actief in de ouderenzorg, terwijl de LeekerweideGroep zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. Beide organisaties zijn goed voor een jaaromzet van ruim 50 miljoen euro. De gezamenlijke jaaromzet komt in de richting van 110 miljoen euro.

In de zorg en ondersteuning aan de cliënten verandert er niets. De fusie tussen de twee organisaties houdt voornamelijk een samengaan van de ondersteunende diensten in en een bundeling van de behandelexpertise. Het samengaan heeft ook geen personele consequenties. Ook blijven klanten hulp krijgen van hun vertrouwde professional, thuis of op de eigen zorglocatie, vanuit de bestaande labels.

Bestuur

Wel is er één raad van bestuur met daarin de huidige bestuurders Iris van Bennekom van Wilgaerden en Paul Zegveld van LeekerweideGroep. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de nieuwe organisatie. “We starten vol vertrouwen samen dit nieuwe jaar”, aldus de twee bestuurders in een gezamenlijke verklaring. “Het is zeker niet klaar, in feite begint het nu pas. We kunnen nu stap voor stap onze nieuwe organisatie gaan inrichten.”

Bundelen

Door de krachten te bundelen behouden beide organisaties het goede, maar verbeteren ze waar mogelijk de ondersteuning door samenwerking, aldus de raad van bestuur. Met de fusie kunnen de werkprocessen efficiënter worden ingericht. Bovendien ontstaat er door het combineren van middelen ook meer ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ondersteuningsvormen. Hiermee kan de ingezette koers van transformatie en zorgvernieuwing samen met gemeenten, zorgkantoor en andere partners worden voortgezet.