Wet die samenwerking verplicht in jeugdhulp is naar Kamer

Gemeenten moeten verplicht gaan samenwerken bij de inkoop van specialistische jeugdhulp. Deze en andere maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren staan in het Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, dat demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het voorstel geeft opvolging aan de hervormingsagenda jeugd. Hierin is al vastgesteld dat de jeugdzorg beter beschikbaar moet worden voor de meest kwetsbare kinderen. Regionale samenwerking en een landelijke contractering van de specialistische jeugdzorg zouden daaraan bijdragen.

Het wetsvoorstel van Van Ooijen regelt onder meer dat gemeenten verplicht regionaal moeten samenwerken bij de inkoop van specialistische jeugdzorg. “Dat is noodzakelijk omdat de schaal van gemeenten vaak te klein is om voldoende specialistische zorg in te kopen en beschikbaar te hebben”, schrijft Van Ooijen aan de Kamer.

Criteria

Of er op een vorm van jeugdhulp moet worden samengewerkt, hangt samen met een aantal criteria: de schaarste van de vraag, de complexiteit van de problematiek in combinatie met de daarvoor, benodigde multidisciplinaire specialistische expertise, de schaarste van het aanbod of het volume dat een jeugdhulpaanbieder nodig heeft om verantwoorde jeugdhulp te kunnen leveren of een gezonde bedrijfsvoering te kunnen voeren.

Administratieve processen

Het wetsvoorstel beoogt ook de administratieve processen bij de inkoop van specialistische jeugdzorg te verbeteren, zodat de administratieve lasten voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen worden verminderd.

Toezicht NZa

Verder regelt het wetsvoorstel dat de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) onderzoek kan doen en tijdig kan signaleren wanneer er risico’s voor de beschikbaarheid van specialistische jeugdzorg ontstaan. De NZa zal toezicht houden op de in het wetsvoorstel opgenomen verplichtingen ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Tenslotte is in het wetsvoorstel een verplichting opgenomen tot het hebben van een intern toezichthouder voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Regio-indeling

Een aantal onderdelen van het wetsvoorstel wordt uitgewerkt in lagere regelgeving, een algemene maatregel van bestuur (amvb). Dat gaat onder meer over de regio-indeling en de vormen van jeugdhulp die minimaal regionaal moeten worden gecontracteerd of gesubsidieerd (ingekocht).

Na internetconsultatie, voorzien in de zomer van 2024, en advisering door de Raad van State zal deze amvb ook weer naar de Kamer worden gestuurd. De amvb zal gelijktijdig met het wetsvoorstel in werking treden.