Wetenschappers: ‘Betere afweer tegen corona na combinatie AZ- en Pfizer-vaccin’

Mensen die na een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca een tweede prik met Pfizer/BioNTech krijgen, ontwikkelen een betere afweer tegen het coronavirus dan na een tweede dosis AstraZeneca. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Saarland in Duitsland in een voorlopige publicatie.

De afweerreactie in het lichaam is zelfs nog iets beter dan wanneer iemand twee prikken van Pfizer krijgt, aldus de wetenschappers. Voor het onderzoek werden 250 proefpersonen gevolgd, waarvan sommigen een dubbele inenting met AstraZeneca of Pfizer kregen en anderen de combinatie. Tussen de eerste en de tweede prik zat negen tot twaalf weken.

De onderzoekers keken naar de hoeveelheid antistoffen in het lichaam van de proefpersonen na vaccinatie. Ook bepaalden ze de sterkte van zogenoemde neutraliserende antistoffen. “Dit vertelt ons hoe goed de antilichamen voorkomen dat het virus de cellen binnendringt”, aldus hoogleraar Martina Sester van de Universiteit van Saarland. Na een dubbele Pfizer-vaccinatie en een combinatieprik werden tien keer zoveel antistoffen in het bloed aangetroffen dan na twee AstraZeneca-prikken. De combinatie gaf zelfs betere resultaten als het gaat om de neutraliserende antistoffen dan bij een dubbele prik met Pfizer, zo stellen de onderzoekers.

Tot slot leidt een dubbele prik met Pfizer of een combinatie van AstraZeneca en Pfizer tot een sterkere reactie van zogenoemde t-cellen. Deze cellen zijn onderdeel van de afweerreactie en helpen bij de aanmaak van antistoffen en om een ernstig ziekteverloop na een infectie met corona te voorkomen. (ANP)