Wetenschappers dringen erop aan om tegen glyfosaat te stemmen

Een groep van 159 wetenschappers doet een dringende oproep aan het demissionaire kabinet om in Brussel tegen glyfosaat te stemmen. Aankomende donderdag is er een laatste stemming over de onkruidverdelger in de Europese hoofdstad. Afgelopen keer onthield demissionair minister Piet Adema (ChristenUnie) zich van stemming.

De wetenschappers vinden dat glyfosaat niet goed is beoordeeld. De volksgezondheid en het milieu worden onvoldoende meegenomen, stellen ze. Momenteel wordt alleen blootstelling via voedsel en water meegenomen. Het gaat in de beoordeling dus niet over de glyfosaat die mensen inademen en op hun huid krijgen door huisstof. Dat vinden de wetenschappers kwalijk.

Ziekte van Parkinson

Onafhankelijke studies zijn soms niet meegenomen in de risicobeoordeling, stellen de kritische wetenschappers. “Een voorbeeld is een studie waarin werd aangetoond dat blootstelling aan glyfosaat bij muizen gepaard gaat met het afsterven van zenuwcellen in de zogenoemde zwarte stof, het hersengebied dat verantwoordelijk is voor de symptomen van de ziekte van Parkinson.” Dat deze en andere onderzoeken naar de hersenziekte niet zijn meegenomen, vinden ze onbegrijpelijk.

Ook gaat het volgens de wetenschappers onvoldoende over de milieu-effecten. Glyfosaat heeft effect op de eiwitvorming van planten, schrijven ze. Op die manier doodt het ook schimmels en bacteriën in de bodem. Dat schaadt onder meer de biodiversiteit.

Bas Bloem

De brief is onder meer ondertekend door Bas Bloem van het Radboudumc in Nijmegen. Hij doet al langer onderzoek naar de connectie tussen parkinson en glyfosaat. Ook hebben allerlei ecologen en toxicologen van diverse universiteiten de brief ondertekend. (ANP / Suzanne Bremmers)