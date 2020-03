Wetenschappers Oxford ontwikkelen snelle, mobiele coronatest

Onderzoekers van de universiteit van Oxford hebben een nieuwe testmethode ontwikkeld om het coronavirus COVID-19 op te speuren. De nieuwe test geeft sneller uitsluitsel, is op locatie te gebruiken en spoort het virus in vroegtijdig stadium op. De Britse wetenschappers verwachten de test binnen een aantal weken op grote schaal te kunnen produceren.

In een half uur tijd geeft de nieuwe test aan of een patiënt al dan niet geïnfecteerd is met het coronavirus, meldt de University of Oxford. Dat is drie keer zo snel als de huidige testmethode. Bovendien zijn er geen medische instrumenten voor nodig, waardoor de test op locatie kan worden uitgevoerd. Dat maakt het op termijn mogelijk te testen bij bijvoorbeeld patiënten thuis, in huisartsenpraktijken of op vliegvelden.

‘Resultaten zijn hoogst accuraat’

‘Het mooie van deze test is dat hij specifiek RNA en RNA-fragmenten van het virus SARS-CoV-2 (COVID-19) kan herkennen’, zegt professor Wei Huang, mede-ontwikkelaar van de test. ‘Er is een check ingebouwd om te controleren op valse positieven en valse negatieven. De resultaten zijn hoogst accuraat.’ Een ander voordeel is dat de test volgens de wetenschappers zo gevoelig is dat besmetting vroegtijdig kan worden opgespoord.

Roze en geel

De test bestaat uit drie tot vier roze buisjes. In twee daarvan gaan samples. De buisjes worden verhit tot 65 graden Celsius. Als het buisje na een half uur geel kleurt, betekent dat een besmetting met het virus. Blijven de buisjes roze, dan is de uitslag negatief. De buisjes zonder materiaal zijn ter controle van de uitkomst.

Getest in China

De technologie is in de praktijk uitgeprobeerd in een Chinees ziekenhuis. Van de zestien samples – ach positief en acht negatief – die genomen zijn, gaf de snelle test dezelfde uitkomst als de bestaande testmethodes. Zodra de methode is getest en goedgekeurd door het Verenigd Koninkrijk, kan de methode in productie worden genomen. Wei Huang verwacht dat dit binnen enkele weken is. Als de techniek ook een CE-registratie krijgt, kan het in Nederland worden ingezet.

Grootschalige productie

In de tussentijd zijn de wetenschappers bezig de technologie te integreren in een apparaat, zodat het mobiel kan worden ingezet. Wanneer dat in de praktijk wordt genomen, kan professor Wei Huang niet zeggen. ‘De universiteit heeft niet de middelen om op grote schaal te produceren’, antwoordt hij op vragen van Skipr. ‘We zoeken daarom industriële partners om dat te doen.’