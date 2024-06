Wetenschappers vinden mogelijk alternatief voor leverbiopt

Wetenschappers hebben een alternatief ontdekt voor de leverbiopt, de onderzoeksmethode waarbij een hapje uit de lever wordt genomen om te kijken of er iets met het orgaan aan de hand is. Volgens de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) kan het bij bepaalde verdenkingen ook door middel van bloedonderzoek. TNO deed een studie samen met academische medische centra in Amsterdam, Leiden en Kopenhagen.

Het gezelschap heeft drie eiwitten gevonden die in het bloed gemeten kunnen worden en die de mate van fibrosering, de vorming van littekenweefsel in de lever, kunnen aangeven. “Door de diagnose aan de hand van bloedbiomarkers, wordt de patiënt een dure, pijnlijke en niet-ongevaarlijke ingreep bespaard”, aldus TNO.

Omdat de biomarkers “gekoppeld zijn aan het actieve ziektemechanisme”, denkt TNO dat deze indicatoren eveneens gebruikt kunnen worden voor het snel kunnen bepalen of een therapie wel of geen effect heeft. Er is echter nog meer onderzoek nodig om uit te vinden of die hoop ook echt gerechtvaardigd is.

Met name doordat steeds meer mensen overgewicht ontwikkelen, groeit ook het aantal mensen met een vervette lever en bijkomende complicaties zoals fibrose. (ANP)